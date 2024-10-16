Музей історії Києва має повернути барельєф "Архангел Михаїл" Національному музею історії України

336
Ірина Маймур
share share

Музей історії Києва має повернути Національному музею історії України барельєф із зображенням архангела Михаїла.

Відповідне рішення виніс суд, повідомили у пресслужбі МІСТ.

Барельєф із зображенням архангела Михаїла датується кінцем XVII століття і є одним із найстаріших експонатів у колекції Національного музею.

Нині він експонується в Музеї історії міста Києва. Проте договір тимчасового зберігання експоната завершився ще 15 березня 2024 року.

Представники Національного музею наголосили, що відсутність повернення артефакту створює перешкоди для їхньої виставкової діяльності та порушує Кодекс музейної етики.

Нагадаємо, що в березні Київська міська рада запевняла, що барельєф має лишитися у Музеї історії Києва, та зверталася до МКІП із проханням сприяти цьому рішенню.

Фото: Національний музей історії України

Сподобалась стаття? Постав реакцію!
Увійдіть, щоб залишити реакцію!
Опубліковано: 16 жовтня 2024
share share
Словник фаната агавових дистилятів Словник фаната агавових дистилятів БЖ став учасником програми підтримки українських медіа "Голоси України" БЖ став учасником програми підтримки українських медіа "Голоси України" Стати оператором дрона можна буде через "Дію" без ТЦК та ВЛК Стати оператором дрона можна буде через "Дію" без ТЦК та ВЛК На вулиці Чорновола у Києві розпочали облаштування виділеної смуги для громадського транспорту На вулиці Чорновола у Києві розпочали облаштування виділеної смуги для громадського транспорту
Журнал великого міста. Видання про міську культуру - найцікавіші новини, люди, події та місця Києва, Одеси і Львова.
© 2015…2024 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.