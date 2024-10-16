Музей історії Києва має повернути барельєф "Архангел Михаїл" Національному музею історії України

Музей історії Києва має повернути Національному музею історії України барельєф із зображенням архангела Михаїла.

Відповідне рішення виніс суд, повідомили у пресслужбі МІСТ.

Барельєф із зображенням архангела Михаїла датується кінцем XVII століття і є одним із найстаріших експонатів у колекції Національного музею.

Нині він експонується в Музеї історії міста Києва. Проте договір тимчасового зберігання експоната завершився ще 15 березня 2024 року.

Представники Національного музею наголосили, що відсутність повернення артефакту створює перешкоди для їхньої виставкової діяльності та порушує Кодекс музейної етики.

Нагадаємо, що в березні Київська міська рада запевняла, що барельєф має лишитися у Музеї історії Києва, та зверталася до МКІП із проханням сприяти цьому рішенню.

Фото: Національний музей історії України