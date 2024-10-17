Вулицю на Лук’янівці назвуть на честь загиблого оборонця Маріуполя Василя Копаня

Вулицю на Лук’янівці перейменують на честь загиблого військового Василя Копаня

Відповідну петицію підтримав міський голова Віталій Кличко.

Йдеться про вулицю Герцена Шевченківському районі Києва.

Авторка петиції, Юлія Федосюк, вважає, що попри позитивну позицію Герцена стосовно незалежності України, місто має вшановувати своїх Героїв та називати вулиці на їхню честь.

Міський голова у своїй відповіді на петицію послався на лист Українського інституту національної пам'яті, згідно з яким назви об’єктів на честь Герцена не підпадають під дію закону про деколонізацію.

Втім, Кличко заявив, що міська влада підтримує ідею вшанування пам’яті Василя Копаня у Києві. Щоб це питання розглянули, автор петиції має надати додаткові документи та письмову згоду родичів загиблого військового.

Василь Копань із позивним “Незнайка” був підполковником і командиром загону розвідки 12-ої бригади спеціального призначення “Азов” Національної гвардії України. До лав “Азову” він долучився ще у 2014 році.

Копань брав участь у Широкинській наступальній операції, обороні Світлодарської дуги, у 2022-му — обороняв Маріуполь і пройшов російський полон. Після повернення Василь знову став до лав захисників України, де загинув 8 вересня 2024 року під час виконання бойового завдання.

Фото: Асоціація родин захисників “Азовсталі”