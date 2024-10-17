До власності міста повернули ділянку у Дніпровському районі, яку раніше віддали під забудову

Північний апеляційний господарський суд повернув у власність Києва земельну ділянку, яку приватне товариство взяло в оренду ще у 2008 році під будівництво будинків.

Про це повідомили у Київській міській прокуратурі.

Вказана ділянка розташована біля об’їзної дороги міста Бровари у Дніпровському районі міста та має площу біля 4 га і вартує приблизно 150 тис. грн. Встановлено, що цю ділянку товариство отримало в оренду на 10 років для будівництва та обслуговування житлових будинків, господарських будівель і споруд та об’єктів соціальної інфраструктури і комплексного обслуговування населення.



Разом з тим орендар, у порушення умов договору оренди землі та вимог чинного законодавства, вже понад 16 років не використовує землю за цільовим призначенням, так і не розпочавши її забудову.

Фото: Київська міська прокуратура