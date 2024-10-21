В історичному центрі Луцька залили бетоном 400-літні підземелля.

Про це пише NE:Urban.

“Об'єкт належить до трьох охоронних зон: історичного ареалу “Старе місто”, території поширення археологічного шару об’єкту культурної спадщини “Поселення Луцьк-V” та території Державного історико-культурного заповідника”, — йдеться у повідомленні.

За словами активістів, перші роботи на об’єкті були здійснені ще у 2010-их роках одним із забудовників, який частково демонтував давні склепіння, проте громада зупинила ці роботи. Через кілька років питання знову зрушили з місця, проте кардинальних змін з пам’яткою не відбулось, окрім того факту, що її оформили як незавершене будівництво з готовністю 3%.

“10-11 жовтня група людей почала земляні роботи, хоча на об’єкті не було паспорту; поліція прийняла заяву, проте так і не відкрила кримінальне провадження; забудовник продовжив земляні роботи”, — додають активісти.

Вони зазначають, що культурний шар цієї локації може містити велику кількість історичних артефактів. У багатьох європейських країнах такі об’єкти спочатку вивчають під час археологічних розкопок, опісля — консервують та частково демонструють (до прикладу, під склом). Не виключено, що ці підземелля могли бути з’єднані з іншими підземеллями старої частини Луцька.

21 жовтня, ГО “Семиярусна гора” готує протест проти незаконного будівництва.

Фото: NE:Urban