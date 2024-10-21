Елітне житло збудують на місці колишнього заводу “Львівприлад” у Львові.

Про це повідомило агентство Інтерфакс-Україна.

Холдинг UFuture підприємця Василя Хмельницького продав проєкт забудови території львівського заводу “Львівприлад” івано-франківській будівельній компанії VD Group.

Василь Хмельницький збирався побудувати у Львові інноваційний парк LvivTech.City за прикладом київського UNIT.City — з трьома бізнес-центрами й житлом бізнес-класу.

Натомість VD Group змінила концепцію проєкту, перейменувавши його у Lviv.City. Найсуттєвіше оновлення — зміна класу з бізнесового на преміальний сегмент.

Новий проєкт передбачає п'ять черг будівництва, 11 будівель заввишки 7-11 поверхів (загалом — 500 квартир), також дитячий садок, лікарню, коворкінг-зони та комерційну нерухомість.

Старт будівельних робіт на майданчику запланований на четвертий квартал 2024 року. Наразі там йдуть підготовчі роботи.

Здати першу чергу планують наприкінці 2025 року.

Фото: Lviv.City