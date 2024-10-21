Елітне житло збудують на місці колишнього заводу “Львівприлад” у Львові
Елітне житло збудують на місці колишнього заводу “Львівприлад” у Львові.
Про це повідомило агентство Інтерфакс-Україна.
Холдинг UFuture підприємця Василя Хмельницького продав проєкт забудови території львівського заводу “Львівприлад” івано-франківській будівельній компанії VD Group.
Василь Хмельницький збирався побудувати у Львові інноваційний парк LvivTech.City за прикладом київського UNIT.City — з трьома бізнес-центрами й житлом бізнес-класу.
Натомість VD Group змінила концепцію проєкту, перейменувавши його у Lviv.City. Найсуттєвіше оновлення — зміна класу з бізнесового на преміальний сегмент.
Новий проєкт передбачає п'ять черг будівництва, 11 будівель заввишки 7-11 поверхів (загалом — 500 квартир), також дитячий садок, лікарню, коворкінг-зони та комерційну нерухомість.
Старт будівельних робіт на майданчику запланований на четвертий квартал 2024 року. Наразі там йдуть підготовчі роботи.
Здати першу чергу планують наприкінці 2025 року.
Фото: Lviv.City