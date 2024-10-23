У Бучі відкрили хаб підтримки сімей військових: які послуги там є

У Бучі на базі Пластового вишкільного центру відкрили хаб підтримки для сімей військових.

Про це повідомляє Бучанська міська адміністрація.

У просторі родини захисників можуть отримати психологічну допомогу, юридичні консультації, соціальну підтримку або просто поспілкуватися з однодумцями, знаходячи емоційну підтримку та відповіді на важливі питання.

Бучанська міська адміністрація вже провела перші заходи, що підтвердили велику потребу в такій ініціативі. Серед них — тренінг для батьків “Як підтримати дитину під час війни”, де психологи ділилися практичними порадами щодо подолання дитячого стресу, та хенд-мейд майстерклас для дітей із виготовлення антистрес-іграшок.

Дізнатися більше інформації про заходи та записатися можна за посиланням.

Фото: Бучанська міська адміністрація