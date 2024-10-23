У Києві планують створити схему розміщення генераторів.

Про це повідомив директор Департаменту захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА Олександр Возний в інтерв'ю для спільного проєкту “Київ фм” та “Вечірнього Києва”.

Така ініціатива виникла у відповідь на численні скарги киян, які надходили минулого року через шум і забруднення від масового використання генераторів.

Возний зазначив, що хоч люди використовують генератори через життєву необхідність, важливо впорядкувати їхнє розміщення. Генератори є джерелом викидів, і законодавство вимагає отримання дозволу для їхнього використання. Проте під час воєнного стану процедура була спрощена — достатньо подати декларацію, щоб державні органи могли контролювати кількість джерел викидів, а підприємці працювали легально.

Також Возний наголосив, що генератори працюють як двигуни внутрішнього згоряння без системи очищення, що негативно впливає на довкілля.

“Кожен генератор — це як одна додаткова автівка без каталізатора, яка працює у місті”, — пояснив він.

Фото: ілюстративне з hydraulic.uа