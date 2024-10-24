Наступного року в Києві збільшать кількість ділянок без скошування трави

662
Ірина Маймур
share share

Наступного року в Києві збільшать кількість ділянок без скошування трави.

Про це повідомив директор Департаменту захисту довкілля та адаптації до змін клімату Олександр Возний в інтерв’ю для спільного проєкту “Київ фм” та “Вечірнього Києва”.

Площі із луками та ділянками без скошування планують збільшити в десять разів.

“Але варто розуміти, що для зелених насаджень потрібен час. Трави дадуть повноцінний результат за 2-3 роки, а дерева — за 5-1”, — розповів Олександр Возний.

Зміни спрямовані на впровадження більш екологічних підходів до озеленення міста. Замість традиційних газонів на схилах і розподільчих смугах будуть висаджувати багаторічні трави, які зберігають свій вигляд до першого снігу.

Водночас місто поступово відмовлятиметься від тематичних клумб з однорічними рослинами, залишаючи їх тільки в парках та місцях, де це доцільно. Звільнені ресурси спрямують на закупівлю і висадку багаторічників.

Фото: Олександр Возний

Сподобалась стаття? Постав реакцію!
Увійдіть, щоб залишити реакцію!
Опубліковано: 24 жовтня 2024
share share
“Укрзалізниця” запускає ще один модернізований поїзд: із пандусами й місцями для людей з інвалідністю “Укрзалізниця” запускає ще один модернізований поїзд: із пандусами й місцями для людей з інвалідністю Біля селища Славсько на Львівщині збудують гірськолижний курорт: яким він буде Біля селища Славсько на Львівщині збудують гірськолижний курорт: яким він буде Молоді підприємці можуть отримати грант на власну справу до 150 тис. грн через “Дію” Молоді підприємці можуть отримати грант на власну справу до 150 тис. грн через “Дію” Український фільм “Конотопська відьма” вийде на Netflix: коли саме Український фільм “Конотопська відьма” вийде на Netflix: коли саме
Журнал великого міста. Видання про міську культуру - найцікавіші новини, люди, події та місця Києва, Одеси і Львова.
© 2015…2024 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.