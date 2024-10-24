Наступного року в Києві збільшать кількість ділянок без скошування трави.

Про це повідомив директор Департаменту захисту довкілля та адаптації до змін клімату Олександр Возний в інтерв’ю для спільного проєкту “Київ фм” та “Вечірнього Києва”.

Площі із луками та ділянками без скошування планують збільшити в десять разів.

“Але варто розуміти, що для зелених насаджень потрібен час. Трави дадуть повноцінний результат за 2-3 роки, а дерева — за 5-1”, — розповів Олександр Возний.

Зміни спрямовані на впровадження більш екологічних підходів до озеленення міста. Замість традиційних газонів на схилах і розподільчих смугах будуть висаджувати багаторічні трави, які зберігають свій вигляд до першого снігу.

Водночас місто поступово відмовлятиметься від тематичних клумб з однорічними рослинами, залишаючи їх тільки в парках та місцях, де це доцільно. Звільнені ресурси спрямують на закупівлю і висадку багаторічників.

Фото: Олександр Возний