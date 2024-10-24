У Києві оголосили повторний тендер на капремонт шляхопроводу на Оболоні за 375 млн гривень

У Києві оголосили повторний тендер на капремонт шляхопроводу через залізничну колію на ділянці Київ — Почайна — Вишгород, що проходить по вулиці Полярній.

Орієнтовна вартість робіт становить 375 млн гривень.

Попередній тендер був скасований через відсутність пропозицій. Єдину пропозицію від ТОВ “Ростдорстрой” на 365 млн грн відхилили.

Шляхопровід, який ввели в експлуатацію ще в 1983 році, жодного разу не проходив капітального ремонту. Спеціальне обстеження, проведене у 2022 році, виявило численні пошкодження, що потребують термінового втручання. Зокрема, через ушкодження конструкцій мосту волога потрапляє на прогонові будови та опори, що призводить до руйнування залізобетону, корозії арматури, появи тріщин та відшарування бетону.

Під час ремонту планують провести такі роботи:

замінити конструкції шляхопроводу;

встановити нове перильне та бар’єрне огородження;

встановити нові опори освітлення;

відновити наземні та підземні комунікації;

облаштувати нове дорожнє покриття;

понизити бортовий камінь на підходах до пішохідних переходів;

встановити тактильну плитку;

облаштувати пандуси в підземному переході на перехресті вул. Полярної та вул. Лебединської;

створити велосмуги та велодоріжки загальною довжиною 1,3 км.

Згідно з тендером, ремонт триватиме до 31 грудня 2025 року. На період робіт організують тимчасову схему дорожнього руху.

Фото: КМДА