Дивіться, як у Львові відреставрували історичні дерев’яні вікна

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Наталія Габрух
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У Львові фахівці завершили реставрацію автентичних вікон на сходовому майданчику будинку на вулиці Личаківська, 5.

Про це повідомляє “Бюро спадщини у Львові”.

Історичні вікна реставрували упродовж декількох місяців під координацією ЛКП “Бюро спадщини” в рамках програми співфінансування з мешканцями.

“Обсяг робіт був значним, адже потрібно було відновити багато столярки. Вікна тривалий час знаходились у поганому стані та були покриті шарами старої фарби. Ми замінили пошкоджені дерев’яні елементи на нові, встановили нове засклення та віконний ущільнювач. Також було проведено ретельне очищення збережених латунних ручок і фурнітури”, — розповів реставратор Юрій Буцик.

Роботи виконували відомі місцеві реставратори з дерева та металу. Загалом, відреставрували 8 історичних вікон та одного балконного блоку у двох сходових клітках загального користування.

“Вартість реставраційних робіт становила 169 311,80 грн. З цієї суми місто оплатило 60% вартості, а іншу частину — мешканці, які раніше подали заявку на участь у міській програмі співфінансування”, — розповіла директор ЛКП “Бюро спадщини” Стефанія Топилко.

Фото: “Бюро спадщини у Львові”

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Опубліковано: 26 жовтня 2024
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