“Київреклама” показала зразкові приклади рекламних вивісок: фото

“Київреклама” показала добірку зразкових вивісок, що не підлягають демонтажу.

Про це повідомляє Управління з питань реклами КМДА та КП “Київреклама”.

“Ці вивіски повністю відповідають правилам, мають оформлені документи та розміщені у відповідності до дизайн-коду міста”, — йдеться у повідомленні.

Серед прикладів зовнішньої реклами можна побачити вивіски кафе, магазинів, аптек.

На фото видно, що конструкції мають акуратний вигляд, гармонійно відповідають своїм форматним зонам, не порушуючи архітектурну цілісність міста.

У КП “Київреклама” нагадали, що оформити документ на вивіску (конструкцію до 3 м²) можна онлайн через портал “Київ Цифровий”.

Фото: КП “Київреклама”