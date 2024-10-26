“Київреклама” показала зразкові приклади рекламних вивісок: фото

19
Наталія Габрух
share share

“Київреклама” показала добірку зразкових вивісок, що не підлягають демонтажу.

Про це повідомляє Управління з питань реклами КМДА та КП “Київреклама”.

“Ці вивіски повністю відповідають правилам, мають оформлені документи та розміщені у відповідності до дизайн-коду міста”, — йдеться у повідомленні.

Серед прикладів зовнішньої реклами можна побачити вивіски кафе, магазинів, аптек.

На фото видно, що конструкції мають акуратний вигляд, гармонійно відповідають своїм форматним зонам, не порушуючи архітектурну цілісність міста.

У КП “Київреклама” нагадали, що оформити документ на вивіску (конструкцію до 3 м²) можна онлайн через портал “Київ Цифровий”.

Фото: КП “Київреклама”

Сподобалась стаття? Постав реакцію!
Увійдіть, щоб залишити реакцію!
Опубліковано: 26 жовтня 2024
share share
Кавʼярня Cava у Дніпрі постраждала внаслідок російського обстрілу, але продовжує працювати Кавʼярня Cava у Дніпрі постраждала внаслідок російського обстрілу, але продовжує працювати Київський театр ім. Івана Франка оновив айдентику: фото Київський театр ім. Івана Франка оновив айдентику: фото Bolt Food запускає доставку їжі в Тернополі, Луцьку і Сумах Bolt Food запускає доставку їжі в Тернополі, Луцьку і Сумах Дивіться, як у Львові відреставрували історичні дерев’яні вікна Дивіться, як у Львові відреставрували історичні дерев’яні вікна
Журнал великого міста. Видання про міську культуру - найцікавіші новини, люди, події та місця Києва, Одеси і Львова.
© 2015…2024 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.