“Київреклама” показала зразкові приклади рекламних вивісок: фото
“Київреклама” показала добірку зразкових вивісок, що не підлягають демонтажу.
Про це повідомляє Управління з питань реклами КМДА та КП “Київреклама”.
“Ці вивіски повністю відповідають правилам, мають оформлені документи та розміщені у відповідності до дизайн-коду міста”, — йдеться у повідомленні.
Серед прикладів зовнішньої реклами можна побачити вивіски кафе, магазинів, аптек.
На фото видно, що конструкції мають акуратний вигляд, гармонійно відповідають своїм форматним зонам, не порушуючи архітектурну цілісність міста.
У КП “Київреклама” нагадали, що оформити документ на вивіску (конструкцію до 3 м²) можна онлайн через портал “Київ Цифровий”.
Фото: КП “Київреклама”
Опубліковано: 26 жовтня 2024