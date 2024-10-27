На Дарниці комунальники провели толоку і очистили річку Зариваха
Комунальники провели масштабну толоку на річці Зариваха в Дарницькому районі Києва.
Про це повідомляє комунальне підприємство “Плесо”.
На річці виявили перекриття течії штучно створеною дамбою з великої кількості різноманітного сміття.
Для того, щоб вивезти все сміття, комунальникам довелося залучити спеціалізовану техніку: екскаватор, два самоскиди для вивозу твердих побутових відходів, а також два трактори з причепами для вивозу органічних залишків. У толоці брали участь близько 25 працівників.
“За підсумками толоки з території було вивезено близько 80 кубометрів сміття, у тому числі органічних відходів”, — розповіли в “Плесо”.
Фото: скриншот
Опубліковано: 27 жовтня 2024
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