На Дарниці комунальники провели толоку і очистили річку Зариваха

Комунальники провели масштабну толоку на річці Зариваха в Дарницькому районі Києва.

Про це повідомляє комунальне підприємство “Плесо”.

На річці виявили перекриття течії штучно створеною дамбою з великої кількості різноманітного сміття.

Для того, щоб вивезти все сміття, комунальникам довелося залучити спеціалізовану техніку: екскаватор, два самоскиди для вивозу твердих побутових відходів, а також два трактори з причепами для вивозу органічних залишків. У толоці брали участь близько 25 працівників.

“За підсумками толоки з території було вивезено близько 80 кубометрів сміття, у тому числі органічних відходів”, — розповіли в “Плесо”.

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