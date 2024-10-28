Київське водосховище різко обміліло: рівень води знизився на півтора-два метри

Київське водосховище різко обміліло. Рівень води у водоймі знизився на півтора-два метри, через що вода відступила від берега на сотні метрів.

Про це пише Telegraf.

На водосховищі з'явилися численні мілини, а там, де раніше була вода, видно острівці.

На оголеному дні водосховища можна побачити пеньки дерев, які зрізали перед затопленням цієї території під час створення водойми. Зараз ці залишки колишнього лісу уподобали водоплавні птахи. А острів Сварище, розташований навпроти котеджного містечка Goodlife Park, значно розширився. Він перетворився на справжній півострів.

Наразі причини різкого зниження рівня води у водосховищі не відомі. Можливе пояснення такого явища — природні кліматичні зміни або скидання води на Київській ГЕС.

Фото: Telegraf