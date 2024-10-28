На Троєщині відкрили мурал на честь бійця полку "Азов"

У Києві на проспекті Червоної Калини, 41/1, з’явився мурал на честь бійця полку "Азов" Максима "Бокс" Бордуся.

Про повідомив "Київінформ".

Він був військовослужбовцем, фанатом київського "Динамо" та чемпіоном України з кікбоксингу WAKO.

11 червня 2023 року життя Максима обірвалося під час важких боїв біля села Мала Токмачка Запорізької області. Воїн похований на Алеї слави Лісового кладовища.

Фото: Київінформ