На Троєщині відкрили мурал на честь бійця полку "Азов"

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Валерія Гуржий
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У Києві на проспекті Червоної Калини, 41/1, з’явився мурал на честь бійця полку "Азов" Максима "Бокс" Бордуся.

Про повідомив "Київінформ".

Він був військовослужбовцем, фанатом київського "Динамо" та чемпіоном України з кікбоксингу WAKO.

11 червня 2023 року життя Максима обірвалося під час важких боїв біля села Мала Токмачка Запорізької області. Воїн похований на Алеї слави Лісового кладовища.

Фото: Київінформ

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Опубліковано: 28 жовтня 2024
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