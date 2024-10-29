Постраждалі внаслідок атаки БпЛА 25 жовтня можуть отримати допомогу: як саме

Мешканці Солом’янського району, що постраждали внаслідок атаки БпЛА 25 жовтня, можуть отримати матеріальну допомогу.

Про це повідомляє Солом’янська районна держадміністрація.

29 жовтня з 10:30 до 13:00 у приміщенні бібліотеки імені Олександра Довженка, що на вулиці Західній, 11, можна написати заяву на отримання матеріальної допомоги від французької неурядової організації — фонду Acted.

Необхідно надати такі документи на кожного члена сім’ї:

паспорт громадянина України або ID-картка з додатком про реєстрацію;

довідка про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків;

свідоцтво про народження (на дітей віком до 14 років);

фотофіксація пошкоджень;

договір оренди для сімей, які орендують житло;

довідка ВПО (для ВПО які зареєстровані за адресами пошкодженого житла)

реквізити банківського рахунку для виплат.

Номер телефону контактної особи від Солом’янської районної державної адміністрації:

044 207 39 65 (з 8.00 до 17.00 години).

Фото: Солом’янська районна держадміністрація