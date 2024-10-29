Постраждалі внаслідок атаки БпЛА 25 жовтня можуть отримати допомогу: як саме
Мешканці Солом’янського району, що постраждали внаслідок атаки БпЛА 25 жовтня, можуть отримати матеріальну допомогу.
Про це повідомляє Солом’янська районна держадміністрація.
29 жовтня з 10:30 до 13:00 у приміщенні бібліотеки імені Олександра Довженка, що на вулиці Західній, 11, можна написати заяву на отримання матеріальної допомоги від французької неурядової організації — фонду Acted.
Необхідно надати такі документи на кожного члена сім’ї:
- паспорт громадянина України або ID-картка з додатком про реєстрацію;
- довідка про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків;
- свідоцтво про народження (на дітей віком до 14 років);
- фотофіксація пошкоджень;
- договір оренди для сімей, які орендують житло;
- довідка ВПО (для ВПО які зареєстровані за адресами пошкодженого житла)
- реквізити банківського рахунку для виплат.
Номер телефону контактної особи від Солом’янської районної державної адміністрації:
044 207 39 65 (з 8.00 до 17.00 години).
Фото: Солом’янська районна держадміністрація
Опубліковано: 29 жовтня 2024