Постраждалі внаслідок атаки БпЛА 25 жовтня можуть отримати допомогу: як саме

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Наталія Габрух
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Мешканці Солом’янського району, що постраждали внаслідок атаки БпЛА 25 жовтня, можуть отримати матеріальну допомогу.

Про це повідомляє Солом’янська районна держадміністрація.

29 жовтня з 10:30 до 13:00 у приміщенні бібліотеки імені Олександра Довженка, що на вулиці Західній, 11, можна написати заяву на отримання матеріальної допомоги від французької неурядової організації — фонду Acted.

Необхідно надати такі документи на кожного члена сім’ї:

  • паспорт громадянина України або ID-картка з додатком про реєстрацію;
  • довідка про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків;
  • свідоцтво про народження (на дітей віком до 14 років);
  • фотофіксація пошкоджень;
  • договір оренди для сімей, які орендують житло;
  • довідка ВПО (для ВПО які зареєстровані за адресами пошкодженого житла)
  • реквізити банківського рахунку для виплат.

Номер телефону контактної особи від Солом’янської районної державної адміністрації:

044 207 39 65 (з 8.00 до 17.00 години).

Фото: Солом’янська районна держадміністрація

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Опубліковано: 29 жовтня 2024
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