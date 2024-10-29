У Львові планують побудувати новий трамвайний маршрут: де він проходитиме

У Львові планують побудувати новий трамвайний маршрут.

Про це розповів керівник управління транспорту Орест Олеськів, повідомляє “Твоє місто”.

Нова трамвайна лінія об’єднає важливі об’єкти міста та поліпшить транспортне сполучення.

Проєкт охоплює зокрема зону навколо лікарні святого Пантелеймона, де також передбачено нову проїзну частину, тротуари з велодоріжками та смуги для автобусів. У планах — зведення мосту, який покращить пересування в цьому районі.

Будівництво маршруту розділили на чотири етапи. Спершу трамвайну лінію прокладуть від вулиці Липинського до Лінкольна, а потім — від Лінкольна до Мазепи, що дасть змогу запустити трамвай до лікарні святого Пантелеймона. Наступний етап передбачає подовження маршруту до нових житлових районів для переселенців, що сприятиме інтеграції нових мешканців.

Загальна вартість проєкту становить понад 50 мільйонів євро, з яких 5 мільйонів є грантом від французького агентства розвитку AFD. Остаточне затвердження фінансування планують до кінця 2024 року.

Фото: ЛМР