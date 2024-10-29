В Оболонському районі створять дві Алеї пам'яті захисників
В Оболонському районі Києва облаштують дві Алеї пам'яті захисників України.
Про це повідомив голова Оболонської РДА Кирило Фесик.
Алеї планують облаштувати на вулиці Левка Лукʼяненка (від РДА до кільця площі Загороднього) й на вулиці Архипенка, 5 (біля кінотеатру “Братислава”).
Обидва проєкти буде реалізовано за небюджетні кошти та з урахуванням усіх побажань та згоди родин полеглих Героїв.
Родини, які хочуть розмістити на алеях інформацію про близьких загиблих військових, просять заповнити форму для реєстрації. Після збору інформації з кожним мають звʼязатися, щоб узгодити інформацію й отримати згоду на розміщення.
Фото: УНІАН
Опубліковано: 29 жовтня 2024