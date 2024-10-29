В Оболонському районі створять дві Алеї пам'яті захисників

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Наталія Габрух
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В Оболонському районі Києва облаштують дві Алеї пам'яті захисників України.

Про це повідомив голова Оболонської РДА Кирило Фесик.

Алеї планують облаштувати на вулиці Левка Лукʼяненка (від РДА до кільця площі Загороднього) й на вулиці Архипенка, 5 (біля кінотеатру “Братислава”).

Обидва проєкти буде реалізовано за небюджетні кошти та з урахуванням усіх побажань та згоди родин полеглих Героїв.

Родини, які хочуть розмістити на алеях інформацію про близьких загиблих військових, просять заповнити форму для реєстрації. Після збору інформації з кожним мають звʼязатися, щоб узгодити інформацію й отримати згоду на розміщення.

Фото: УНІАН

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Опубліковано: 29 жовтня 2024
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