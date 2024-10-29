У Києві розпочнеться опалювальний сезон для житлових будинків: коли саме
У Києві опалювальний сезон для житлових будинків розпочнуть з 30 жовтня.
Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.
Підключати будинки до опалення вирішили, враховуючи подальше суттєве похолодання.
Зазначається, що упродовж наступних трьох днів середньодобова температура повітря буде нижчою за +8 ℃.
“Для повноцінного розгортання централізованої системи теплопостачання Києва — однієї з найбільших у Європі, за технологією, необхідно близько 7 днів”, — написав Віталій Кличко.
Нагадаємо, що опалювальний сезон для лікарень, шкіл, дитячих садків та інших закладів соціальної сфери у Києві розпочали 14 жовтня.
Фото: Unsplash
Опубліковано: 29 жовтня 2024