У Києві розпочнеться опалювальний сезон для житлових будинків: коли саме

У Києві опалювальний сезон для житлових будинків розпочнуть з 30 жовтня.

Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.

Підключати будинки до опалення вирішили, враховуючи подальше суттєве похолодання.

Зазначається, що упродовж наступних трьох днів середньодобова температура повітря буде нижчою за +8 ℃.

“Для повноцінного розгортання централізованої системи теплопостачання Києва — однієї з найбільших у Європі, за технологією, необхідно близько 7 днів”, — написав Віталій Кличко.

Нагадаємо, що опалювальний сезон для лікарень, шкіл, дитячих садків та інших закладів соціальної сфери у Києві розпочали 14 жовтня.

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