З понеділка у Києві розпочнеться опалювальний сезон у школах, садках та лікарнях

Із понеділка, 14 жовтня, у Києві розпочне опалювальний сезон для лікарень, шкіл, дитячих садків та інших закладів соціальної сфери міста.

Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.

Тепло підключатимуть за індивідуальними заявками керівників цих установ, враховуючи функціональну специфіку. Житлові будинки розпочнуть підключати, коли середньодобова температура опуститься до +8С протягом трьох діб та зберігатиметься тенденція до похолодання.