“Київпастранс” планує закупити кондиціонери на 2,3 млн гривень

593
Ірина Маймур
share share

“Київпастранс” планує закупити кондиціонери для транспорту на 2,3 млн гривень.

Про це стало відомо з оголошення в електронній системі публічних закупівель Prozorro.

“Київпастранс” запланував закупівлю кондиціонерів для рухомого складу — вони призначені як для кабін водіїв, так і для пасажирських салонів. На шість кондиціонерів готові витратити 2 мільйони 284 тисячі 998 гривень.

Згідно з умовами закупівлі, планують придбати три кондиціонери KLI-1D з одинарним блоком охолодження для кабіни водія та три KLI-2D з подвійним блоком для пасажирського салону.

Відкриті торги призначені на 4 листопада 2024 року, а товар має бути поставлений до кінця цього року.

Фото: kyivcity.gov.ua

Сподобалась стаття? Постав реакцію!
Увійдіть, щоб залишити реакцію!
Опубліковано: 29 жовтня 2024
share share
Меню на Гелловін: 12 ідей закусок і коктейлів Меню на Гелловін: 12 ідей закусок і коктейлів На ВДНГ біля трьох павільйонів та оранжереї почали встановлювати пандуси На ВДНГ біля трьох павільйонів та оранжереї почали встановлювати пандуси Дитячий трамвай біля McDonald’s на Солом’янці відправили на металобрухт Дитячий трамвай біля McDonald’s на Солом’янці відправили на металобрухт У Києві шість багатоповерхівок отримали кредити на енергомодернізацію на понад 9 млн гривень У Києві шість багатоповерхівок отримали кредити на енергомодернізацію на понад 9 млн гривень
Журнал великого міста. Видання про міську культуру - найцікавіші новини, люди, події та місця Києва, Одеси і Львова.
© 2015…2024 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.