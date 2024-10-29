“Київпастранс” планує закупити кондиціонери на 2,3 млн гривень

“Київпастранс” планує закупити кондиціонери для транспорту на 2,3 млн гривень.

Про це стало відомо з оголошення в електронній системі публічних закупівель Prozorro.

“Київпастранс” запланував закупівлю кондиціонерів для рухомого складу — вони призначені як для кабін водіїв, так і для пасажирських салонів. На шість кондиціонерів готові витратити 2 мільйони 284 тисячі 998 гривень.

Згідно з умовами закупівлі, планують придбати три кондиціонери KLI-1D з одинарним блоком охолодження для кабіни водія та три KLI-2D з подвійним блоком для пасажирського салону.

Відкриті торги призначені на 4 листопада 2024 року, а товар має бути поставлений до кінця цього року.

Фото: kyivcity.gov.ua