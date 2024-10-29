У Києві шість багатоповерхівок отримали кредити на енергомодернізацію на понад 9 млн гривень
У Києві шість багатоповерхівок отримали кредити на енергомодернізацію на суму понад 9 млн гривень від Револьверного фонду.
Про це повідомив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв.
Йдеться про шість ОСББ та ЖБК з Дніпровського, Святошинського, Печерського та Солом’янського районів.
Залучені кошти підуть на впровадження енергоефективних рішень, серед яких встановлення лічильників, реконструкція інженерних мереж, утеплення фасадів та встановлення систем рекуперації повітря.
Перший договір у межах програми уклали в липні 2024 року з ОСББ “Підвисоцького, 6”, яке отримало 1,5 млн грн для утеплення фасаду, заміни дверей та встановлення рекупераційної системи.
За словами Пантелеєва, попит на кредити з Револьверного фонду зростає, і багато ОСББ планують комбінувати ці позики з іншими міськими програмами, наприклад, конкурсом “70/30”, де мешканці можуть отримати фінансування на енергомодернізацію з міського бюджету.
Наразі у Києві діють чотири основні програми підтримки енергоефективних заходів у житлових будинках:
- Конкурс “70/30” для ОСББ та ЖБК,
- Програма “Капремонти”,
- Компенсація вартості незалежних джерел живлення,
- Револьверний фонд.
Револьверний фонд надає кредити для модернізації житлових будинків, включаючи встановлення лічильників, модернізацію теплових пунктів, утеплення будівель та встановлення генераторів і сонячних батарей, що сприяє зменшенню енергоспоживання й підвищенню комфорту мешканців.
Фото: КМДА