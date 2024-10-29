У Києві шість багатоповерхівок отримали кредити на енергомодернізацію на понад 9 млн гривень

У Києві шість багатоповерхівок отримали кредити на енергомодернізацію на суму понад 9 млн гривень від Револьверного фонду.

Про це повідомив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв.

Йдеться про шість ОСББ та ЖБК з Дніпровського, Святошинського, Печерського та Солом’янського районів.

Залучені кошти підуть на впровадження енергоефективних рішень, серед яких встановлення лічильників, реконструкція інженерних мереж, утеплення фасадів та встановлення систем рекуперації повітря.

Перший договір у межах програми уклали в липні 2024 року з ОСББ “Підвисоцького, 6”, яке отримало 1,5 млн грн для утеплення фасаду, заміни дверей та встановлення рекупераційної системи.

За словами Пантелеєва, попит на кредити з Револьверного фонду зростає, і багато ОСББ планують комбінувати ці позики з іншими міськими програмами, наприклад, конкурсом “70/30”, де мешканці можуть отримати фінансування на енергомодернізацію з міського бюджету.

Наразі у Києві діють чотири основні програми підтримки енергоефективних заходів у житлових будинках:

Конкурс “70/30” для ОСББ та ЖБК, Програма “Капремонти”, Компенсація вартості незалежних джерел живлення, Револьверний фонд.

Револьверний фонд надає кредити для модернізації житлових будинків, включаючи встановлення лічильників, модернізацію теплових пунктів, утеплення будівель та встановлення генераторів і сонячних батарей, що сприяє зменшенню енергоспоживання й підвищенню комфорту мешканців.

Фото: КМДА