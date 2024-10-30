На Дарниці встановили оновлені системи оповіщення: вони працюватимуть без світла і зв’язку

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Наталія Габрух
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У Дарницькому районі Києва запрацювала модернізована територіальна автоматизована система оповіщення, яка може працювати без світла і зв’язку.

Про це повідомляє пресслужба КМДА.

Під час проєктування системи проводили дослідження в кожному районі Києва, щоб визначити точки в щільній забудові, де сигнали найкраще чутимуть усі жителі мікрорайону. Також створили карту розташування цих гучномовців і спецобладнання.

За зразок взяті системи, що працюють у США, Німеччині та Польщі.

“Нова система зможе працювати близько тижня без електропостачання — на своєму резервному обладнанні. І навіть в умовах відключення всіх операторів зв’язку ця система діятиме, адже керуватиметься автономно”, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що нова територіальна автоматизована система оповіщення (ТАСЦО), окрім сигналу “Увага всім”, дозволяє виконати адресне (індивідуальне на кожен гучномовець) сповіщення населення в залежності від типу надзвичайної ситуації, її масштабу та прогнозу розвитку.

Фото: КМДА

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Опубліковано: 30 жовтня 2024
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