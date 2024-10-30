Фасади закладів Escobar у Києві перетворили на “дошки оголошень” з незакритими зборами на ЗСУ

У мережі закладів Escobar у Києві провели соціальну акцію до Гелловіну — фасади кафе перетворили на “дошки оголошень” з актуальними незакритими зборами на допомогу ЗСУ.

Про це пише AIN.

За словами власниці закладу Юлії Панець, ідея виникла через велику кількість запитів на допомогу в закритті зборів і зростаючу втому людей від війни.

“Кожен день до нас звертаються за допомогою в закритті збору. Список зборів, яким ми не встигаємо допомагати, росте з такою швидкістю, що нам стає дуже страшно”, — каже Юлія Панець.

Для оформлення фасадів використали 7000 листівок з QR-кодами для донатів на ЗСУ. Мета акції — мотивувати людей надсилати кошти не лише на збори, які розмістили на фасадах, а й на ті, які люди бачать щодня.

Фото: AIN