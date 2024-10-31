Прокуратура вимагає повернути місту історичну будівлю на Подолі вартістю понад 2 млн гривень.

Про це повідомляє пресслужба відомства.

Йдеться про будинок по вул. Воздвиженській, що входить до об’єктів комунальної власності міста.

Історія конфлікту почалася у 2010 році, коли Брянківський міський суд Луганської області визнав право власності на частину приміщень за місцевою мешканкою. Згодом це рішення скасували оскільки виявилося, що суд отримав неправдиві дані та документи.

Незважаючи на це, у січні 2014 року право власності було зареєстроване за цією особою.

Нині нежитлові приміщення по вул. Воздвиженській належать різним власникам. Там, зокрема, розміщений готель, хоча будівля визнана непридатною для проживання ще у 2010 році.

Подільська окружна прокуратура звернулася до суду з позовом про повернення цього приміщення до комунальної власності. Подільський районний суд Києва вже відкрив провадження у справі, а прокуратура продовжує роботу з повернення інших приміщень цього будинку, які також можуть перебувати у незаконному володінні.

Фото: Київська міська прокуратура