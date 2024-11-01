У Києві планують добудувати дорогу до закритого аеропорту в Жулянах за 1,56 млрд гривень.

Про це йдеться в електронній системі публічних закупівель Prozorro, пишуть “Наші Гроші”.

КП “Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва” оголосило тендер на проєктування та будівництво першої черги дороги до аеропорту “Київ” (Жуляни). Загальна вартість проєкту складає 1,56 млрд гривень, а роботи планують завершити до середини 2026 року.

Планується прокласти нову під’їзну дорогу, що з’єднає аеропорт із проспектом Валерія Лобановського. Протяжність дороги становитиме 4,3 км, а верхній шар покриття виконуватимуть із модифікованого асфальтобетону, стійкого до зношування.

У межах першої черги буде побудовано 2,8 км дороги з двома смугами руху, велосипедною смугою, тротуарами, смугою безпеки, очисними спорудами та світлофорами. Вартість проєктних робіт оцінюють у 7,38 млн гривень, а будівельних — у 1,56 млрд гривень.

Друга черга охоплює ще 1,5 км дороги з тротуарами та системою очищення. На проєктні та будівельні роботи для цього відрізку вже підписані договори з ТОВ “ВКФ “Стандарт-Авто” та ТОВ “КП “Шляхбуд Інвест” на суму 1,22 млн грн і 135,94 млн грн відповідно.

Для участі в тендері учасники повинні підтвердити наявність необхідного досвіду, обладнання та забезпечити фінансову звітність. Пропозиції приймаються до 14 листопада.

Відомо, що проєкт дороги до аеропорту почався у 2010 році під час підготовки до Євро-2012. Тоді будівництво було довірено компанії “Укратоменергобуд” на 174 млн грн, проте завершити роботи до 2012 року не вдалося, і проєкт відтоді декілька разів переглядався і дофінансовувався.