У Львові планують збудувати новий житловий квартал: як він виглядатиме

У районі вул. Пимоненка – Січинського у Львові планують збудувати новий 7-поверховий житловий квартал із офісними центрами та дитсадком.

Про це пише “Твоє місто”.

У плані забудови пропонується концепція “міста в місті”, яка передбачає створення самодостатнього району з житлом, місцями для роботи, магазинами, об’єктами обслуговування та соціальною інфраструктурою. Багатофункціональний комплекс включатиме житлові приміщення та офіси висотою від двох до семи поверхів.

Передбачено, що комплекс складатиметься з двох проектованих мінікварталів, що міститимуть 239 квартир. Ще 72 квартири слугуватимуть апартаментами. Житлові будинки матимуть закриті двори, орієнтовані на південь, а також багаторівневий підземний паркінг із зеленою покрівлею. В одному з будинків запроєктували вбудований дитячий садок на 30 дітей.

Фото: “Твоє місто”