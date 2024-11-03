У Києві уламки російського безпілотника пошкодили Інститут журналістики КНУ імені Шевченка

В ніч на 3 листопада уламки російського безпілотника пошкодили будівлю Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Про це пише Інтерфакс-Україна.

Повідомляється, що у корпусі інституту пошкоджені вікна. У зв’язку з цим заклад перевів студентів на дистанційне навчання.

“З 4 листопада по 9 листопада заняття будуть проводитися дистанційно”, — йдеться в повідомленні на сайті інституту.

Одна з колишніх студенток підтвердила пошкодження корпусу і гуртожитку КНУ імені Тараса Шевченка.

“Знов по нашому університету, всі йдуть збирати скло. Шахеди вночі, збили, але все побито”, — написала Олена Захарченко у Facebook.

Студенти закладу долучились до прибирання території разом з комунальниками та поліцією.

За даними видання “Українська правда” пошкоджень також зазнали гуртожиток Інституту міжнародних відносин КНУ, цивільні об'єкти, магазини, колишній мотозавод.

Фото: КМВА, “Читомо”, “Українська правда”