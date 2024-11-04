У сквері на Чеховському провулку розібрали підпірну стінку: активісти збирають гроші на її відновлення

У сквері на Чеховському провулку комунальники здійснюють капітальний ремонт, у ході якого розібрали підпірну стінку 1912 року, з якої і почалася історія цього скверу більше 100 років тому.

Про це повідомив пам'яткоохоронець Дмитро Перов.

За його словами, завдяки активності та небайдужості місцевих мешканців історичну цеглу стінки вдалось зберегти. Минулого тижня її відсортувати та склали на палети.

Також голова консультативної ради при Департаменті охорони культурної спадщини КМДА Сергій Груздо, наголосив, що історичну цеглу потрібно зберегти і повторно використати. Активісти вже створили проєкт інтеграції цегли в нову підпірну стіну.

Проблемою є те, що у міста нема додаткових коштів на очистку цегли від цементно-вапняного розчину для її повторного використання, а підрядник сказав, що в нього нема фахівців. Загалом потрібно очистити вручну 1263 сторічні цеглини, що коштує близько 50 тисяч грн. Активісти відкрили збір коштів – допомогти можна за посиланням.

Фото: Дмитро Перов