Першим містом, де тестуватимуть 5G стане Львів: подробиці

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Валерія Гуржий
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Уряд ухвалив зміни до постанови про використання радіочастот і в трьох містах України запускає тестування мережі 5G. Першим містом, де відбудеться тестування мережі 5G, стане Львів, а якщо обладнання не впливатиме на роботу військових, то проєкт масштабують на Київ і Одесу.

Про це пише "Економічна правда".

Пілотний запуск 5G в Україні планується здійснити двома етапами. При цьому зазначається, що говорити про повноцінний запуск мережі у згаданих містах зарано. Найімовірніше, розгортання нової технології спочатку здійснюватиметься на кількох базових станціях, а не охоплюватиме все місто.

"Розгортання мережі починається з окремих локацій, тому в місцях тестування користувачі матимуть можливість під’єднатися до мережі 5G", – пояснює телекомунікаційний експерт Роман Хіміч.

Повноцінний запуск 5G в Україні Мінцифри планує завершити до 2030 року.

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Опубліковано: 04 листопада 2024
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