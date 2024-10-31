“Дія” стала одним із найкращих винаходів світу за версією TIME завдяки послузі “шлюб онлайн”.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

TIME щорічно обирає 200 винаходів, які мають вплив на світ. “Дія” потрапила до TIME Best Inventions 2024 у категорії “Застосунки та програмне забезпечення”. Її відзначили за послугу "шлюб онлайн".

“Це круте визнання нашого продукту. Таку нагороду отримували OpenAI GPT-4, Zoom, Duolingo, а тепер і наша українська Дія”, — зазначив Федоров.

Нагадаємо, послугу “шлюб онлайн” у “Дії” запустили у вересні цього року. Вона дозволяє українцям одружуватися дистанційно, без необхідності особистої присутності в органах державної реєстрації актів цивільного стану, завдяки відеозв’язку.

Фото: “Дія”