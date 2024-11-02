В Україні розпочнуть впроваджувати 5G: що відомо

Кабінет міністрів ухвалив зміни до постанови щодо використання радіочастот. Це дало змогу розпочати запровадження 5G в Україні.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Пілотний проєкт із впровадження 5G запустять у трьох українських містах, адже через воєнний стан зробити це на всій території України поки неможливо. Протягом двох років тестуватимуть технологію та перевірятимуть сумісність мереж 5G з військовим обладнанням.

“5G здатен передавати дані в 10 разів швидше, ніж 4G, тому створює нові можливості для обміну великими обсягами інформації на надвисоких швидкостях”, — наголосив міністр.

Постанова уряду — один із ключових кроків до повноцінного запуску 5G в Україні, який Мінцифри планує завершити до 2030 року.

“Також постанова забезпечить більшу гнучкість для операторів — частоти 2100 МГц тепер можна буде використовувати не тільки для 3G, а й для технологій 2G або 4G. А припинення використання частот 694–862 МГц для аналогового та цифрового телебачення звільнить їх для мобільного зв’язку”, — додав Михайло Федоров.

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