Прокуратура вимагає повернути Києву землю на Батиєвій горі вартістю понад 14 млн гривень

Прокуратура вимагає повернути Києву землю на території масиву Батиєва гора вартістю понад 14 млн гривень.

Про це повідомляє пресслужба відомства.

Зазначається, що Подільська окружна прокуратура Києва звернулася до суду з позовом про повернення територіальній громаді столиці двох земельних ділянок на вулиці Нововокзальній, 65-А та 65-В у Солом’янському районі загальною вартістю понад 14 млн гривень.

Встановлено, що у листопаді 2023 та січні 2024 року державні нотаріуси зареєстрували право власності на ці ділянки за фізичними особами на підставі підроблених документів. Зокрема, було подано фальшиве рішення Київської міської ради про передачу землі у приватну власність.

Після цього ділянки передали до статутного капіталу товариств з обмеженою відповідальністю, за якими згодом і зареєстрували право власності.

Подільська прокуратура подала позов до Господарського суду Києва про витребування цих земельних ділянок із власності товариств. Наразі суд розглядає відкриті провадження у справі.

Фото: Київська міська прокуратура