У Києві відреставрують садибу Лапинської: візуалізації

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Наталія Габрух
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Садибу Лапинської на вулиці Гончара у Києві відреставрують.

Про це повідомляє Департамент охорони культурної спадщини КМДА.

Концепцію реставрації садиби схвалила Консультаційна рада при Департаменті охорони культурної спадщини КМДА.

Першим етапом стане ремонт фасаду, щоб відновити первісний вигляд садиби Лапинської.

“Ми раді повідомити, що роботи з реставрації розпочнуться вже незабаром”, — йдеться у повідомленні.

Відновленням будівлі буде займатися архітектурне бюро Viharev Restavration.

Там зазначили, що одним із перших кроків після схвалення архітектурної концепції буде підбір будматеріалів для майбутніх робіт.

“Реставратори працюють з пошуком кольору, що буде ідентичним первісному відтінку пофарбування головного фасаду будинку. Саме такі дослідження та пошук якісних матеріалів — це крок до майбутнього ремонту”, — зазначають Viharev Restavration.

Садиба Лапинської — це пам’ятка архітектури місцевого значення, яка розташована у Шевченківському районі, поблизу історичної місцевості Афанасівський Яр. Її побудували на початку XX століття, і на момент зведення вона була найвищою спорудою Києва.

Фото: Департамент охорони культурної спадщини КМДА

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Опубліковано: 05 листопада 2024
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