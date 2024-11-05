Смартфони українців почали автоматично змінювати час та локацію: чому так відбувається так як це виправити

124
Валерія Гуржий
share share

Останнім часом користувачі активно жаліються на те, що проспали чи спізнилися через те, що їхні смартфони автоматично змінили час. Це відбувається через активацію систем РЕБ під час повітряної тривоги, які намагаються скерувати ворожі дрони назад на територію росії. Тому, наприклад, у Києві GPS в цей час може показувати вашу локацію в брянській чи курській області.

Про це пише Mezha.media.

Зазначається, що це так званий GPS-спуфінг, або GPS-симуляція, яка полягає в маніпулюванні або обмані GPS-приймача шляхом передачі фальшивих GPS-сигналів. Це призводить до того, що приймач отримує неправильне місцезнаходження. Відповідно, коли ворожі дрони летять за сигналом GPS на українські міста, завдяки GPS-спуфінгу їх вдається збити з курсу. Саме тому Повітряні сили ЗСУ часто рапортують, що ворожі дрони локаційно втрачені або повернулися на територію росії.

Але оскільки сучасні смартфони також здебільшого покладаються на сервіси геолокації, щоб визначати часовий пояс, тому це може призводити до автоматичного перемикання годинника під час роботи GPS-спуфінгу.

Як виправити проблему з автоматичним перемиканням часу на iPhone:

Зайдіть в “Параметри”, оберіть пункт “Загальні”, далі “Дата і час”. В цьому меню потрібно вимкнути перемикач “Задавати автоматично” та вручну обрати часовий пояс для Києва. Після цього iPhone не буде автоматично перемикатися на інші часові пояси, тому у випадку подорожі за межі України потрібно буде знову активувати цю опцію.

Як виправити проблему з автоматичним перемиканням часу на смартфонах з Android:

Зайдіть в “Налаштування”, оберіть пункт “Загальне керування”, далі “Дата й час”. Залежно від виробника смартфона ці опції можуть трохи відрізнятися. Втім потрібні налаштування завжди будуть в меню “Дата й час”. Якщо говорити про смартфони Samsung, то вони дозволяють окремо обирати визначення часового поясу як через мережу оператора, так і через геолокацію. Тому в налаштуваннях залишаємо увімкненим перемикач “Автоматичний часовий пояс”, але вимикаємо опцію “Часовий пояс за розташуванням”.

А ви вже стикалися з автоматичною зміною локації та часу?
Увійдіть, щоб залишити реакцію!
Опубліковано: 05 листопада 2024
share share
Реєстрація касового апарата та найм працівника: у сервісі "е-Підприємець" з'явилися 5 нових послуг Реєстрація касового апарата та найм працівника: у сервісі "е-Підприємець" з'явилися 5 нових послуг Дивіться, як очистили від дерев та сміття каплицю Вітте на Байковому кладовищі Дивіться, як очистили від дерев та сміття каплицю Вітте на Байковому кладовищі У “Київ Цифровий” додали маршрутки, однак їхній рух не відображається У “Київ Цифровий” додали маршрутки, однак їхній рух не відображається “Зимова країна” на ВДНГ запрацює з 30 листопада: що там буде “Зимова країна” на ВДНГ запрацює з 30 листопада: що там буде
Журнал великого міста. Видання про міську культуру - найцікавіші новини, люди, події та місця Києва, Одеси і Львова.
© 2015…2024 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.