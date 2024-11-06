У Маріуполі росіяни знищили композицію з п’яти панно: фото

У тимчасово окупованому Маріуполі росіяни знищили композицію з п’яти панно, яка виконана у техніці сграфіто.

Про це повідомляє Маріупольська міська рада, посилаючись на журналіста Івана Станіславського.

Панно розташовувалися в актовій залі школи №7 у Маріуполі. Їх створили Сергій Бараннік та Ахмет Фатхі.

“Це були чудові й нечисленні приклади інтервенції авангардистів в монументальне мистецтво”, — написав Іван Станіславський.

Журналіст виклав фото, на яких можна побачити, як виглядали панно у квітні 2021 року. Він також поділився кадрами, де видно, що станом на листопад місяць у залі немає фресок, замість них — білі стіни.

Як повідомляє Маріупольська міська рада, росіяни систематично нищать українське мистецтво в тимчасово окупованому місті.

“Окупанти знищили десятки мозаїчних панно у місті. Серед них, твори Алли Горської, Леля Кузьменкова, Валентина Константінова, Ернста Коткова, Валерія Ламаха та Івана Литовченка”, — йдеться у дописі Маріупольської міської ради.

Фото: Іван Станіславський