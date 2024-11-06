У Києві хочуть модернізувати "лежачих поліцейських": як саме
У Києві хочуть модернізувати "лежачих поліцейських". Їх планують замінити на асфальтобетонні пагорби, які забезпечують більшу довговічність та ефективність у зниженні швидкості автівок.
Про це повідомив начальник служби розвитку дорожнього руху КП “Центр організації дорожнього руху” Богдан Тимченко в інтерв’ю “Вечірньому Києву”.
За його словами, гумові конструкції швидко зношуються, тоді як асфальтобетонні аналоги краще справляються зі своїм завданням і мають триваліший термін експлуатації.
“Гумові конструкції дуже недовговічні в експлуатації. Гума швидко руйнувалася та просідала. Тому були розроблені нові стандарти, за якими ці пристрої тепер виготовляються з асфальтобетону”, — зазначив Тимченко.
Окрім дорожніх пагорбів, у Києві планують облаштовувати острівці безпеки, кільцеві розв’язки та розширити мережу переходів-дублерів для зручності маломобільних груп населення.
Фото: cherkаsy-city.com