У Києві хочуть модернізувати "лежачих поліцейських": як саме

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Ірина Маймур
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У Києві хочуть модернізувати "лежачих поліцейських". Їх планують замінити на асфальтобетонні пагорби, які забезпечують більшу довговічність та ефективність у зниженні швидкості автівок.

Про це повідомив начальник служби розвитку дорожнього руху КП “Центр організації дорожнього руху” Богдан Тимченко в інтерв’ю “Вечірньому Києву”.

За його словами, гумові конструкції швидко зношуються, тоді як асфальтобетонні аналоги краще справляються зі своїм завданням і мають триваліший термін експлуатації.

“Гумові конструкції дуже недовговічні в експлуатації. Гума швидко руйнувалася та просідала. Тому були розроблені нові стандарти, за якими ці пристрої тепер виготовляються з асфальтобетону”, — зазначив Тимченко.

Окрім дорожніх пагорбів, у Києві планують облаштовувати острівці безпеки, кільцеві розв’язки та розширити мережу переходів-дублерів для зручності маломобільних груп населення.

Фото: cherkаsy-city.com

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Опубліковано: 06 листопада 2024
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