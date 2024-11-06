У Києві хочуть модернізувати "лежачих поліцейських": як саме

У Києві хочуть модернізувати "лежачих поліцейських". Їх планують замінити на асфальтобетонні пагорби, які забезпечують більшу довговічність та ефективність у зниженні швидкості автівок.

Про це повідомив начальник служби розвитку дорожнього руху КП “Центр організації дорожнього руху” Богдан Тимченко в інтерв’ю “Вечірньому Києву”.

За його словами, гумові конструкції швидко зношуються, тоді як асфальтобетонні аналоги краще справляються зі своїм завданням і мають триваліший термін експлуатації.

“Гумові конструкції дуже недовговічні в експлуатації. Гума швидко руйнувалася та просідала. Тому були розроблені нові стандарти, за якими ці пристрої тепер виготовляються з асфальтобетону”, — зазначив Тимченко.

Окрім дорожніх пагорбів, у Києві планують облаштовувати острівці безпеки, кільцеві розв’язки та розширити мережу переходів-дублерів для зручності маломобільних груп населення.

Фото: cherkаsy-city.com