У КМДА обіцяють “за кілька тижнів” відкрити рух Подільсько-Воскресенським мостом для авто

48
Наталія Габрух
share share

Рух Подільсько-Воскресенським мостом для авто планують відкрити “за кілька тижнів”.

Про це виданню The Village Україна повідомили у департаменті транспортної інфраструктури КМДА.

На запит видання, коли повноцінно запустять рух мостом, там відповіли, що “відпрацьовується забезпечення такої можливості за кілька тижнів”. Крім цього, у департаменті зазначили, що працюють над відкриттям там нових маршрутів автобусів. Проте наразі невідомо, коли саме їх можуть запустити.

Нагадаємо, що раніше міський голова Віталій Кличко повідомляв, що Подільсько-Воскресенський міст можуть відкрити вже наприкінці жовтня чи на початку листопада. За його словами, майже одразу після відкриття по ньому можна буде запустити весь транспорт. Окрім того, на мосту вже побудували три станції майбутньої гілки метро, яка буде вести у бік житлового масиву “Вигурівщина — Троєщина”.

Фото: Вікіпедія

Сподобалась стаття? Постав реакцію!
Увійдіть, щоб залишити реакцію!
Опубліковано: 06 листопада 2024
share share
У Києві хочуть модернізувати "лежачих поліцейських": як саме У Києві хочуть модернізувати "лежачих поліцейських": як саме У Софіївській Борщагівці відкрили ресторан “І будуть Люди” У Софіївській Борщагівці відкрили ресторан “І будуть Люди” У Маріуполі росіяни планують “переробити” унікальний храм із петриківським розписом У Маріуполі росіяни планують “переробити” унікальний храм із петриківським розписом Центр сучасної культури відкрив кінотеатр у Дніпрі: що там будуть показувати Центр сучасної культури відкрив кінотеатр у Дніпрі: що там будуть показувати
Журнал великого міста. Видання про міську культуру - найцікавіші новини, люди, події та місця Києва, Одеси і Львова.
© 2015…2024 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.