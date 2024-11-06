У КМДА обіцяють “за кілька тижнів” відкрити рух Подільсько-Воскресенським мостом для авто

Рух Подільсько-Воскресенським мостом для авто планують відкрити “за кілька тижнів”.

Про це виданню The Village Україна повідомили у департаменті транспортної інфраструктури КМДА.

На запит видання, коли повноцінно запустять рух мостом, там відповіли, що “відпрацьовується забезпечення такої можливості за кілька тижнів”. Крім цього, у департаменті зазначили, що працюють над відкриттям там нових маршрутів автобусів. Проте наразі невідомо, коли саме їх можуть запустити.

Нагадаємо, що раніше міський голова Віталій Кличко повідомляв , що Подільсько-Воскресенський міст можуть відкрити вже наприкінці жовтня чи на початку листопада. За його словами, майже одразу після відкриття по ньому можна буде запустити весь транспорт. Окрім того, на мосту вже побудували три станції майбутньої гілки метро, яка буде вести у бік житлового масиву “Вигурівщина — Троєщина”.

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