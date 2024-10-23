У Києві тривають роботи на з’їзді з Подільського мосту: що вже зробили

У Києві тривають роботи на з’їзді з Подільського мостового переходу в напрямку просп. Романа Шухевича.

Про це повідомляє пресслужба КМДА.

Як зазначається, наразі завершене будівництво ділянки дороги від вул. Петра Вершигори до розворотного кільця трамвая: влаштовано дорожній одяг, тротуари, велодоріжки та мережу дощової каналізації, підпірні стіни, шумозахисні екрани тощо. Залишилося лише нанести розмітку, встановити дорожні знаки та світлофорні об’єкти.

Також триває будівництво 90-метрового тунелю для руху автомобілів під залізницею. Фахівці облаштовують плити перекриття тунелю, мережі зовнішнього освітлення, мережі дощової каналізації та комплекс супутніх робіт із влаштування сходів і пандусів до обох платформ залізничної станції “Райдужний” (Троєщина–2).

Усі роботи виконують з урахуванням принципів безбар’єрності.

Фото: пресслужба КМДА