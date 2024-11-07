Прокуратура вимагає повернути Києву приміщення на Подолі вартістю понад 5 млн гривень

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Ірина Маймур
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Прокуратура вимагає повернути Києву приміщення на Подолі вартістю понад 5 млн гривень.

Про це повідомляє пресслужба відомства.

Подільська окружна прокуратура ініціювала судовий позов для повернення громаді Києва приміщення, розташованого на вулиці Нижній Вал, 23, вартістю понад 5 млн гривень.

За даними прокуратури, право власності на підвал площею 186,2 квадратних метра було оформлено на приватне підприємство у 2010 році за рішенням Брянківського міського суду Луганської області. Згодом це рішення визнали недійсним через використання підроблених документів. Однак у грудні 2013 року Управління державної реєстрації Головного територіального управління юстиції в Києві знову зареєструвало право власності на це приміщення за тим самим підприємством.

Після цього підвал кілька разів перепродавали, і наразі його власницею є мешканка Київської області.

Прокуратура звернулася до Подільського районного суду Києва з вимогою визнати право власності недійсним та повернути приміщення у комунальну власність. Суд уже відкрив провадження у цій справі.

Фото: Київська міська прокуратура

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Опубліковано: 07 листопада 2024
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