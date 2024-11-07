Київрада планує добудувати ЖК на Відрадному за мільярд гривень

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Ірина Маймур
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Київрада планує добудувати ЖК на Відрадному за мільярд гривень.

Йдеться про житло на вулиці Качалова, 40, повідомляють “Наші гроші”.

Проєкт реалізує КП “Спецжитлофонд”.

На місці майбутніх житлових будинків вже розташований ЖК “Рідне місто”, який має один 17-поверховий будинок на 407 квартир. Будівництво цього комплексу розпочалося у 2016 році, з планами створити мікрорайон із п’яти багатоповерхівок. Однак роботи затримали через проблеми з каналізацією.

Для коригування другої черги будівництва КП “Спецжитлофонд” уклало угоду з компанією “ПБФ Груп” на 341 мільйон гривень. Ще 717,8 мільйонів гривень передбачено на шосту чергу будівництва, договір на яку планують підписати з ТОВ “Смарт Солюшнз Груп”. Обидві компанії виграли тендери без конкуренції.

Шоста черга будівництва спрямована на забезпечення житлом ветеранів АТО та людей, які потребують покращення житлових умов. Київська міська рада компенсуватиме 30% вартості житла для черговиків і 50% для учасників АТО. Роботи мають бути завершені до кінця 2026 року, а коригування другої черги — до вересня 2027 року.

Будівництво фінансується з бюджету КП “Спецжитлофонд” та міських коштів, із яких 481 мільйон гривень (67% від загальної суми) виділено на шосту чергу. Коригуванням проєкту займається ТОВ “Вентбазар”, а експертизу проводить “Українська будівельна експертиза”. У розслідуванні зазначено, що деякі матеріали для другої черги коштували на 18-35% більше за ринкову вартість.

Фото: ЛУН; “Наші гроші”

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Опубліковано: 07 листопада 2024
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