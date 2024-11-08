В Урбан-парку на ВДНГ встановили локери для зберігання речей

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Ірина Маймур
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В Урбан-парку на ВДНГ встановили 120 локерів для зберігання особистих речей.

Про це повідомляє пресслужба Експоцентру.

“Тепер можна не хвилюватися за збереження речей і всю увагу приділити тренуванню. Або відправитися на прогулянку чи пробіжку до лісу без рюкзаків та сумок”, — йдеться в повідомленні.

Локери розмістили у двох зонах парку: 60 біля баскетбольного майданчика та 60 поруч із душовими кабінками.

Камери схову працюють, як звичайні поштомати. Щоб скористатися шафкою, потрібно обрати відповідну послугу в застосунку "Нової пошти". Вартість послуги становить 15 гривень, а максимальний термін зберігання — до п’яти днів.

В Експоцентрі додали, що біля центрального входу ВДНГ є звичайний поштомат "Нової пошти".

Фото: ВДНГ

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Опубліковано: 08 листопада 2024
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