У Дніпрі з'явився перший діагональний пішохідний перехід
У Дніпрі з’явився перший у місті діагональний пішохідний перехід.
Про це пише Urban Dnipro.
Його облаштували на перехресті вулиць Королеви Єлизавети та Харківської, біля ТРК “Міст-Сіті”.
Світлофор для пішоходів буде облаштований пізніше.
“Очевидно, такі переходи потрібні багатьом нашим містам, але часто чиновники не розуміють, як їх облаштовувати, або ж бояться цього. Тим більше, що поліція подекуди скептично ставиться до таких ініціатив”, — зазначають в телеграм-каналі NE:Urban.
Фото: Urban Dnipro
Опубліковано: 08 листопада 2024
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