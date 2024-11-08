У Дніпрі з'явився перший діагональний пішохідний перехід

У Дніпрі з’явився перший у місті діагональний пішохідний перехід.

Про це пише Urban Dnipro.

Його облаштували на перехресті вулиць Королеви Єлизавети та Харківської, біля ТРК “Міст-Сіті”.

Світлофор для пішоходів буде облаштований пізніше.

“Очевидно, такі переходи потрібні багатьом нашим містам, але часто чиновники не розуміють, як їх облаштовувати, або ж бояться цього. Тим більше, що поліція подекуди скептично ставиться до таких ініціатив”, — зазначають в телеграм-каналі NE:Urban.

Фото: Urban Dnipro