У Дніпрі з'явився перший діагональний пішохідний перехід

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Ірина Маймур
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У Дніпрі з’явився перший у місті діагональний пішохідний перехід.

Про це пише Urban Dnipro.

Його облаштували на перехресті вулиць Королеви Єлизавети та Харківської, біля ТРК “Міст-Сіті”.

Світлофор для пішоходів буде облаштований пізніше.

“Очевидно, такі переходи потрібні багатьом нашим містам, але часто чиновники не розуміють, як їх облаштовувати, або ж бояться цього. Тим більше, що поліція подекуди скептично ставиться до таких ініціатив”, — зазначають в телеграм-каналі NE:Urban.

Фото: Urban Dnipro

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Опубліковано: 08 листопада 2024
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