У Харкові через удари рф втретє постраждав Держпром — пам’ятка національного значення

У Харкові через удари рф 8 листопада втретє постраждав Держпром — пам’ятка національного значення.

Про це повідомив міський голова Ігор Терехов, пише “Суспільне”.

Уночі 8 листопада росія здійснила три авіаційні удари по Харкову. Постраждали житлові будинки та об’єкти інфраструктури у Салтівському та Шевченківському районах міста.

В Салтівському районі авіабомба влучила у житловий будинок, завдавши значних пошкоджень. У Шевченківському районі зафіксували два удари: постраждав Держпром та частина майдану Свободи, зокрема "сухий" фонтан і клумби.

У пам’ятці вилетіли вікна та вітражі, повідомив заступник керівника ОВА Євген Іванов. Збитки наразі встановлюють.

Держпром, пам’ятка конструктивізму та символ Харкова, уже втретє зазнав пошкоджень через російські авіаудари. Попередній удар , що стався 28 жовтня, також завдав шкоди одному з під’їздів будівлі. Ще одне влучання сталося 2 січня, коли пошкодження торкнулися вікон та північно-західної частини будівлі, однак стіни тоді встояли.

Будинок державної промисловості, або Держпром, є одним із символів Харкова та одним із перших радянських хмарочосів. Його будівництво тривало з 1925 по 1928 рік, а офіційне відкриття відбулося 7 листопада 1928 року.

Держпром внесений до попереднього списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО як пам'ятка архітектури в стилі конструктивізму.

Фото: Харківська обласна прокуратура; Суспільне Харків/Євген Гертнер; Суспільне Харків/Дмитро Гребінник