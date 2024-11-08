У Харкові через удари рф втретє постраждав Держпром — пам’ятка національного значення
У Харкові через удари рф 8 листопада втретє постраждав Держпром — пам’ятка національного значення.
Про це повідомив міський голова Ігор Терехов, пише “Суспільне”.
Уночі 8 листопада росія здійснила три авіаційні удари по Харкову. Постраждали житлові будинки та об’єкти інфраструктури у Салтівському та Шевченківському районах міста.
В Салтівському районі авіабомба влучила у житловий будинок, завдавши значних пошкоджень. У Шевченківському районі зафіксували два удари: постраждав Держпром та частина майдану Свободи, зокрема "сухий" фонтан і клумби.
У пам’ятці вилетіли вікна та вітражі, повідомив заступник керівника ОВА Євген Іванов. Збитки наразі встановлюють.
Держпром, пам’ятка конструктивізму та символ Харкова, уже втретє зазнав пошкоджень через російські авіаудари. Попередній удар, що стався 28 жовтня, також завдав шкоди одному з під’їздів будівлі. Ще одне влучання сталося 2 січня, коли пошкодження торкнулися вікон та північно-західної частини будівлі, однак стіни тоді встояли.
Будинок державної промисловості, або Держпром, є одним із символів Харкова та одним із перших радянських хмарочосів. Його будівництво тривало з 1925 по 1928 рік, а офіційне відкриття відбулося 7 листопада 1928 року.
Держпром внесений до попереднього списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО як пам'ятка архітектури в стилі конструктивізму.
Фото: Харківська обласна прокуратура; Суспільне Харків/Євген Гертнер; Суспільне Харків/Дмитро Гребінник