У Києві до кінця року світлофори оснастять резервним живленням

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Наталія Габрух
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У Києві світлофори забезпечать додатковим резервним живленням до кінця року.

Про це для спільного проєкту “Київ фм” та “Вечірнього Києва” розповіли Дмитро Якубовський, начальник служби впровадження автоматизованої системи керування дорожнім рухом, та Богдан Тимченко, начальник служби розвитку організації дорожнього руху КП “Центр організації дорожнього руху” (ЦОДР).

Станом на сьогодні ЦОДР встановив 140 шаф резервного живлення, до яких під’єднали 184 світлофорні об’єкти. Крім того, нещодавно ЦОДР закупив ще додаткову партію, і до кінця року планується встановити загалом 300 таких шаф.

Також було проведено детальний аналіз важливих перехресть і визначено близько ста світлофорних об’єктів, які повинні працювати безперервно. Серед них також є 57 світлофорів біля навчальних закладів.

Важливо зазначити, що кількість необхідних шаф не обов’язково дорівнює кількості світлофорних об’єктів. Деякі світлофори мають спільну точку підключення, тому одна батарея може забезпечувати роботу кількох об’єктів.

Фото: ДніпроTV

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Опубліковано: 09 листопада 2024
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