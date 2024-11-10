У Києві багатоповерхівка самостійно зупинила пожежу завдяки сучасним будівельним нормам

219
Наталія Габрух
share share

У Києві багатоповерхівка самостійно зупинила поширення пожежі, що виникла під час атаки дронів. Це сталося завдяки сучасним протипожежним системам та дотриманню будівельних норм.

Про це повідомляє Конфедерація будівельників України (КБУ).

Пожежа виникла на 33 поверсі багатоповерхового будинку в центральному районі міста. Ймовірно йдеться про ЖК Jack House на бульварі Лесі Українки. В ніч на 7 листопада туди поцілив російський ударний БпЛА. “Шахед” влучив у верхні поверхи будинку та спричинив часткове руйнування конструкцій на 34-му технічному поверсі та пожежу на 33-му.

“Хоча було частково пошкоджено цей поверх, пожежа не поширилася на інші частини будівлі. Це стало можливим завдяки сучасним протипожежним системам та дотриманню будівельних норм”, — йдеться у повідомленні.

У КБУ пояснили, що сучасна сплінкерна система пожежогасіння здатна самостійно виявляти, локалізувати і гасити пожежу, розпилюючи воду або пінний розчин у потрібному місці. Тож завдяки поєднанню високої вогнестійкості конструкцій та сплінкерній системі пожежогасіння вогонь залишився локалізованим і не завдав значної шкоди будівлі.

Нагадаємо, що в ніч на 7 листопада відбулася чергова атака російських БпЛА у Києві. У Печерському районі сталася пожежа у ресторані на 33-му поверсі житлового будинку на площі 50 м.кв. Також сталося часткове руйнування будівельних конструкцій 34-го технічного поверху.

Фото: КБУ

Сподобалась стаття? Постав реакцію!
Увійдіть, щоб залишити реакцію!
Опубліковано: 10 листопада 2024
share share
На Дарниці з’явився майданчик для вигулу і дресирування собак На Дарниці з’явився майданчик для вигулу і дресирування собак У Києві презентують проєкт простору “Ветеранський курінь”: де та коли У Києві презентують проєкт простору “Ветеранський курінь”: де та коли На Рівненщині при госпіталі ветеранів відкрили модульне містечко: фото На Рівненщині при госпіталі ветеранів відкрили модульне містечко: фото Кияни просять збільшити кількість рухомого складу в метро — петиція Кияни просять збільшити кількість рухомого складу в метро — петиція
Журнал великого міста. Видання про міську культуру - найцікавіші новини, люди, події та місця Києва, Одеси і Львова.
© 2015…2024 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.