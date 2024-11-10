У Києві багатоповерхівка самостійно зупинила пожежу завдяки сучасним будівельним нормам

У Києві багатоповерхівка самостійно зупинила поширення пожежі, що виникла під час атаки дронів. Це сталося завдяки сучасним протипожежним системам та дотриманню будівельних норм.

Про це повідомляє Конфедерація будівельників України (КБУ).

Пожежа виникла на 33 поверсі багатоповерхового будинку в центральному районі міста. Ймовірно йдеться про ЖК Jack House на бульварі Лесі Українки. В ніч на 7 листопада туди поцілив російський ударний БпЛА. “Шахед” влучив у верхні поверхи будинку та спричинив часткове руйнування конструкцій на 34-му технічному поверсі та пожежу на 33-му.

“Хоча було частково пошкоджено цей поверх, пожежа не поширилася на інші частини будівлі. Це стало можливим завдяки сучасним протипожежним системам та дотриманню будівельних норм”, — йдеться у повідомленні.

У КБУ пояснили, що сучасна сплінкерна система пожежогасіння здатна самостійно виявляти, локалізувати і гасити пожежу, розпилюючи воду або пінний розчин у потрібному місці. Тож завдяки поєднанню високої вогнестійкості конструкцій та сплінкерній системі пожежогасіння вогонь залишився локалізованим і не завдав значної шкоди будівлі.

Нагадаємо, що в ніч на 7 листопада відбулася чергова атака російських БпЛА у Києві. У Печерському районі сталася пожежа у ресторані на 33-му поверсі житлового будинку на площі 50 м.кв. Також сталося часткове руйнування будівельних конструкцій 34-го технічного поверху.

Фото: КБУ