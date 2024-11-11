У Києві на Виноградарі руйнується скульптура “Керамічні фантазії”.

Про це повідомили у телеграм-спільноті “Життя Оболонь Київ”.

Авторка скульптури “Весна” 1984 року — Любов Муравйова. За технікою виконання — це керамічна скульптура, декорована кольоровими емалями на бетонній основі з металевим армуванням.

“Зараз стало помітним, що керамічні модулі поступово відшаровуються і звисають шматками на арматурі, які можуть скоро остаточно відвалитися. Поряд купи сміття”, — йдеться у повідомленні.

У спільноті зазначають, що завдяки поточній реставрації унікальні керамічні скульптури Виноградаря могли б існувати й надалі, однак без цього вони поступово перетворяться на купи уламків, а територія довкола на стихійне сміттєзвалище.

Фото: “Життя Оболонь Київ”