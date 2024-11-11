На Виноградарі руйнується скульптура “Керамічні фантазії”

179
Наталія Габрух
share share

У Києві на Виноградарі руйнується скульптура “Керамічні фантазії”.

Про це повідомили у телеграм-спільноті “Життя Оболонь Київ”.

Авторка скульптури “Весна” 1984 року — Любов Муравйова. За технікою виконання — це керамічна скульптура, декорована кольоровими емалями на бетонній основі з металевим армуванням.

“Зараз стало помітним, що керамічні модулі поступово відшаровуються і звисають шматками на арматурі, які можуть скоро остаточно відвалитися. Поряд купи сміття”, — йдеться у повідомленні.

У спільноті зазначають, що завдяки поточній реставрації унікальні керамічні скульптури Виноградаря могли б існувати й надалі, однак без цього вони поступово перетворяться на купи уламків, а територія довкола на стихійне сміттєзвалище.

Фото: “Життя Оболонь Київ”

Сподобалась стаття? Постав реакцію!
Увійдіть, щоб залишити реакцію!
Опубліковано: 11 листопада 2024
share share
Кияни вкотре закликають не зупиняти транспорт під час тривог та не закривати Дарницький міст Кияни вкотре закликають не зупиняти транспорт під час тривог та не закривати Дарницький міст У Closer читатимуть лекції з історії України: як долучитися У Closer читатимуть лекції з історії України: як долучитися Ракету SpaceX-31 запустили у космос в США з проєктом українських школярів на борту Ракету SpaceX-31 запустили у космос в США з проєктом українських школярів на борту Київ закупить п’ять нових трамваїв “Татра-Юг”: результати тендеру Київ закупить п’ять нових трамваїв “Татра-Юг”: результати тендеру
Журнал великого міста. Видання про міську культуру - найцікавіші новини, люди, події та місця Києва, Одеси і Львова.
© 2015…2024 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.