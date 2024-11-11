Прокуратура Києва вимагає через суд відремонтувати памʼятку архітектури на вулиці Амосова

Солом’янська окружна прокуратура через суд вимагає відремонтувати памʼятку архітектури місцевого значення — Бактеріологічний інститут на вулиці Миколи Амосова.

Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

Прокуратура просить суд зобовʼязати власника будівлі вжити термінові заходи щодо захисту, збереження та приведення пам’ятки до належного стану. Там необхідно провести ремонтно-реставраційні роботи згідно з науково-проєктною документацією.

Будівля Бактеріологічного інституту перебуває у вкрай занедбаному та аварійному стані. Поки власник ігнорує умови охоронного договору, вимоги пам’яткоохоронного законодавства, припис Департаменту охорони культурної спадщини КМДА, пам’ятка руйнується та втрачає свою автентичність.

Наразі за позовом прокуратури Київський окружний адміністративний суд відкрив провадження у справі.

Бактеріологічний інститут побудували у кінці XIX століття. Він є унікальною спорудою в стилі неоренесансу. Там виготовляли сироватки та вакцини, застосували нові засоби лікування та профілактики інфекційних хвороб.

Фото: Київська міська прокуратура