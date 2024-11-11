Прокуратура Києва вимагає через суд відремонтувати памʼятку архітектури на вулиці Амосова

125
Наталія Габрух
share share

Солом’янська окружна прокуратура через суд вимагає відремонтувати памʼятку архітектури місцевого значення — Бактеріологічний інститут на вулиці Миколи Амосова.

Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

Прокуратура просить суд зобовʼязати власника будівлі вжити термінові заходи щодо захисту, збереження та приведення пам’ятки до належного стану. Там необхідно провести ремонтно-реставраційні роботи згідно з науково-проєктною документацією.

Будівля Бактеріологічного інституту перебуває у вкрай занедбаному та аварійному стані. Поки власник ігнорує умови охоронного договору, вимоги пам’яткоохоронного законодавства, припис Департаменту охорони культурної спадщини КМДА, пам’ятка руйнується та втрачає свою автентичність.

Наразі за позовом прокуратури Київський окружний адміністративний суд відкрив провадження у справі.

Бактеріологічний інститут побудували у кінці XIX століття. Він є унікальною спорудою в стилі неоренесансу. Там виготовляли сироватки та вакцини, застосували нові засоби лікування та профілактики інфекційних хвороб.

Фото: Київська міська прокуратура

Сподобалась стаття? Постав реакцію!
Увійдіть, щоб залишити реакцію!
Опубліковано: 11 листопада 2024
share share
“Дюнкерк”, “Іда”, “Життя прекрасне”: 11 фільмів про війну “Дюнкерк”, “Іда”, “Життя прекрасне”: 11 фільмів про війну Сестри з Києва розробили проєкт роботизованої станції, яка сортує сміття за допомогою нейромереж Сестри з Києва розробили проєкт роботизованої станції, яка сортує сміття за допомогою нейромереж У Києві відкриється “Космічна ковзанка” з дзеркальною ялинкою: ціни та адреса У Києві відкриється “Космічна ковзанка” з дзеркальною ялинкою: ціни та адреса Який вигляд матиме сквер Ґолди Меїр на Подолі – візуалізації Який вигляд матиме сквер Ґолди Меїр на Подолі – візуалізації
Журнал великого міста. Видання про міську культуру - найцікавіші новини, люди, події та місця Києва, Одеси і Львова.
© 2015…2024 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.