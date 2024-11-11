У Києві відкриється “Космічна ковзанка” з дзеркальною ялинкою: ціни та адреса

Біля ТРЦ Respublika Park у Києві 30 листопада розпочне роботу “Космічна ковзанка” площею 1800 квадратних метрів.

Про це повідомили у пресслужбі торгівельного центру.

На відвідувачів чекає футуристичний льодовий майданчик із декораціями, фотозонами та дзеркальною ялинкою, що формою нагадуватиме космічний корабель. Ялинка матиме інтерактивну арку, через неї можна буде проїхати на ковзанах.

Над ковзанкою та навколо розвісять гірлянди, а на території розмістять фотозони для створення пам'ятних зимових фото.

Відвідувачі "Космічної ковзанки" зможуть орендувати ковзани або скористатися власними. Крім цього, на території працюватимуть фудкорти та глінтвейн-бар.

Відкриття ковзанки відбудеться 30 листопада, о 19:00. На честь відкриття буде святкове шоу з фаєрами, танцювальними виступами фігуристів та діджей-сет.

Працюватиме локація до 2 лютого 2025 року.

Ціни:

для дорослих і дітей, що не потребують супроводу (від 7 років) — 450 грн;

для дітей до 4 років вхід безплатний у супроводі батьків;

для людей з інвалідністю 1 та 2 груп, військових, учасників бойових дій та дітей-сиріт діє пільгова ціна — 300 грн;

за 400 грн/год можна буде найняти інструктора;

за 300 грн/год можна орендувати пінгвіна-помічника для початківців.

Адреса: ТРЦ Respublika Park, Кільцева дорога, 1

Графік роботи: у вихідні та святкові дні (з 23.12 по 3.01) — з 10:00 до 22:00, у будні — з 12:00 до 22:00

Вартість: від 300 грн (пільгова ціна), катання безлімітне, ковзани входять у вартість

Фото: пресслужба ТРЦ Respublika Park