Київській книгарні довелося скасувати презентацію квір-книжок через погрози

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Наталія Габрух
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Київська книгарня Readeat скасувала презентацію квір-книжок через погрози.

Про це повідомив засновник Readeat Дмитро Феліксов.

У книгарні мали презентувати українські квір-романи — “Майже хороші хлопці” від Дар'ї Чайки та “Анна, яку я кохала” Павли Вільної.

Однак, за словами Дмитра Феліксова, за кілька годин до заходу видавництво повідомило про погрози, які вони отримують під час туру Україною. Крім цього, хтось прикріпив біля входу до книгарні листок з написом “Книги збоченців ≠ здоровий глузд”. Тому презентацію вирішили скасувати.

“Організувати високий рівень охорони й безпеки для інших відвідувачів на великому двоповерховому просторі в такі стислі терміни неможливо. Хоча ми були готові до певного рівня реакції радикально налаштованої частини суспільства. Readeat — це про безпеку, тож ми не можемо нехтувати попередженнями”, — написав Дмитро Феліксов.

Згодом у видавництві “Видавництво” повідомили, що презентація книг таки відбудеться — 11 грудня, в книгарні "Сенс" на Хрещатику.

“Ми вдячні як книгарні Readeat за пропозицію перенесення до них на пізнішу дату, так і всім, хто зголосився й таким способом вірить, що гомофобні пости й дрібне хуліганство не мають ставати на заваді книжковим зібранням”, — йдеться у повідомленні видавництва.

Фото: Дмитро Феліксов

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Опубліковано: 13 листопада 2024
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