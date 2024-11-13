У контактному центрі 1551 об’єднали три міські застосунки: які саме
У контактному центрі 1551 об’єднали три міські застосунки.
Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.
За його словами, йдеться про застосунки “1551”, “Мобільний додаток керівника” та “Чисте місто з 1551”. Їх об’єднали, щоб вирішення побутових питань, наприклад прибирання вулиць, у місті стало ефективнішим.
“Об’єднання застосунків значно зменшить час опрацювання звернень громадян та запровадить системний контроль за їх виконанням у районах Києва”, — написав Віталій Кличко.
Також він додав, що платформа стала доступною і для інспекторів Департаменту територіального контролю Києва, що робить контроль більш оперативним.
Фото: Віталій Кличко
Опубліковано: 13 листопада 2024
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