У контактному центрі 1551 об’єднали три міські застосунки: які саме

У контактному центрі 1551 об’єднали три міські застосунки.

Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.

За його словами, йдеться про застосунки “1551”, “Мобільний додаток керівника” та “Чисте місто з 1551”. Їх об’єднали, щоб вирішення побутових питань, наприклад прибирання вулиць, у місті стало ефективнішим.

“Об’єднання застосунків значно зменшить час опрацювання звернень громадян та запровадить системний контроль за їх виконанням у районах Києва”, — написав Віталій Кличко.

Також він додав, що платформа стала доступною і для інспекторів Департаменту територіального контролю Києва, що робить контроль більш оперативним.

Фото: Віталій Кличко